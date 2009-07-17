Ющенко: досрочные выборы лучше всего разрешат ситуацию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что сложившуюся в Верховной Раде Украины ситуацию целесообразно решить путем проведения досрочных выборов, назначению которых должны предшествовать ряд законодательных шагов.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом глава государств сказал сегодня в ходе круглого стола с представителями региональных средств массовой информации, который состоялся в государственной резиденции «Синегора» Ивано-Франковской области.

В.ЮЩЕНКО объяснил, что фактически с сентября 2008 года в парламенте нет коалиции. Эту ситуацию можно было бы, в соответствии с Конституцией, решить путем проведения продуктивных переговоров и создания работающей коалиции. «Я убежден, что существующая конфигурация и доминанта персональных целей - особенно лидеров двух ведущих партий в украинском парламенте - заводят в тупик и эту идею», - сказал Президент.

Он объяснил, что досрочные выборы лучше всего разрешат эту ситуацию демократическим и конституционным образом. «Нельзя держать год парламент, в котором нет большинства. Мы проиграли год в смысле законодательной деятельности и политической стабильности... Поэтому ответом на то, как находить выход, является либо создание новой коалиции - однако такой возможности я не вижу, хотя это вопрос исключительно парламентских сил, - а второе - это досрочные выборы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подтвердил также готовность к одновременному проведению президентских выборов. «Если речь идет о досрочных выборах и президентских, в очередной раз хочу сказать: я подтверждаю готовность к проведению такой системы выборов», - сказал он. При этом В.ЮЩЕНКО указал на ряд предпосылок, которые подтвердят целесообразность таких шагов. В частности, должна быть изменена избирательная система в Верховную Раду, которая должна предусматривать открытые списки кандидатов. По убеждению Президента, это качественно повлияет на будущий состав парламента и минимизирует коррумпированность, криминализацию и лоббизм. Также должна быть отменена депутатская неприкосновенность до проведения самих выборов.

«Я за досрочные выборы, если мы учитываем те нюансы, о которых я говорил, чтобы мы эти досрочные выборы провели на новой избирательной основе. Тогда это является шансом очистить, прежде всего, украинский парламент», - подытожил Президент.

Лучше всего, по его словам, это сделать путем внесения изменений в Конституцию, однако, по предложению Президента это может быть сделано и как политический жест. «Я считаю, что это вопрос долга политиков - перед выборами составить в законном порядке или в одностороннем порядке дать соответствующие расписки о том, что они отказываются от иммунитета», - сказал В.ЮЩЕНКО. По его убеждению, в перспективе решить вопрос политической стабильности, в том числе и в ВР, можно, приняв новую редакцию Конституции. Президент объяснил журналистам основные новации предложенного им проекта конституционных изменений. В частности, он отметил новый принцип формирования большинства и Кабинета Министров, введение двухпалатного парламента, а также усиление роли местного самоуправления.

В ходе общения с журналистами глава государства также прокомментировал основные достижения в отношениях Украина - ЕС, Украина - НАТО и Украина - США. В частности, говоря о политике безопасности, он отметил, что в Украине растет количество сторонников коллективной модели безопасности. «Мы имеем молодое и среднее поколения, которые подошли к этому вопросу намного глубже», - подчеркнул Президент, добавив в подтверждение этого, что сегодня 33% граждан нашего государства высказываются за вступление в НАТО, по сравнению с 14% в 2005 году.

Во время круглого стола Президент также ответил на вопросы регионального значения и объяснил свои приоритеты в языковой и информационной политике.