Скандал на строительстве по ул. Гончара: другая версия событий

Киевская городская организации политической партии «Молодая Украина» требует прекратить депутатский произвол и политическое рейдерство нардепа Кирилла Куликова (НУ-НС), который 14 июля, прикрываясь значком народного избранника, вместе с «бритоголовыми юнцами» незаконно осуществил боевой захват частной собственности иностранных предпринимателей по ул. О.Гончара 17-23. Об этом говорится в заявлении «Молодой Украины», переданном УНИАН.

«Похоже, что депутат Кирилл Куликов вместе со своими «боевиками» на разрушении чужой собственности не намерен останавливаться, - предполагают авторы заявления. – В пятницу, 17 июля, они планируют демонтаж трубы теплоцентрали, которая находится на территории строительства по адресу О.Гончара 17-23, что может привести к отключению от снабжения водой всего района».

Ввиду этого, «Молодая Украина» призывает не допустить использования спецсредств боевиками-рейдерами и берет под контроль ситуацию с нарушением прав иностранных инвесторов.

«Когда-то политическая сила, к которой принадлежит рейдер Куликов, шла на выборы под лозунгами отмены депутатской неприкосновенности. Сейчас он сам нагло использует ее, покрывая бандитов-разрушителей, осуществляя давление на милицию, судебные органы, прокуратуру, городскую власть», - отмечается в заявлении партии.

Из-за того, что в последнее время лихорадка беззакония в Украине особенно заострилась и перешла в по-настоящему тяжелую форму, а народные избранники устраивают драки, отстреливают простых граждан будто на «царской охоте», угрожают оружием, посягают на чужую частную собственность, прикрываясь мандатами и депутатской неприкосновенностью, «Молодая Украина» обратилась к Президенту Украины Виктору Ющенко, Премьер-министру Юлии Тимошенко и председателю Верховной Рады Владимиру Литвину с просьбой положить конец депутатскому произволу и политическому рейдерству.

Также политическая партия сообщила, что начала сбор подписей за отмену депутатской неприкосновенности. «Власть развратила народных избранников окончательно, потому самое справедливое, что должен совершить украинский народ – это отобрать у них неприкосновенность, и в конце концов вынудить их отвечать перед законом наравне с простыми гражданами. Мы должны все вместе положить конец политическому рейдерству под прикрытием представителей власти, иначе это станет окончательным поражением демократии и законности в нашей стране», - говорится в заявлении.