Эксперт: Украина - не Грузия, Ющенко - не Саакашвили

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что визит в Украину вице-президента США Джозефа БАЙДЕНА 20-22 июля свидетельствует о том, что Украина является важным стратегическим партнером США.

Об этом В.КАРАСЕВ сказал на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

“Визит БАЙДЕНА - это не российский сценарий, это не компенсация и не утешительный приз, а это американо-украинский сценарий, который свидетельствует о том, что Украина является реальным важным стратегическим партнером США”, - сказал он.

По мнению В.КАРАСЕВА, не стоит связывать визит Дж.БАЙДЕНА в Украину с его визитом в Грузию. “Украина - не Грузия, ЮЩЕНКО - не СААКАШВИЛИ, у Грузии свои проблемы, там своя история... Поэтому не нужно связывать и создавать какой-то искусственный пакет двух стран”, - сказал он, добавив, что Украина и Грузия имеют “геополитически и географически разный вес”.

Политолог считает целесообразным возобновить комиссию, которая когда-то имела название Кучма-Гор, на уровне вице-президента США и Президента Украины.

Он также прогнозирует, что Дж.БАЙДЕН сделает в Украине более четкие и открытые заявления, чем те, которые сделал Президент США Барак ОБАМА во время визита в Россию, поскольку у вице-президента больше маневра для высказываний.

В.КАРАСЕВ также считает, что внимание США будет приковано не столько к президентским выборам в Украине, сколько к самой Украине. “Сегодня, в отличие от 2004 года, американская администрация обращает внимание на Украину как страну, а не на украинские выборы как электоральную процедуру”, - сказал он.

По словам В.КАРАСЕВА, демократический процесс в Украине уже “запущен” и должно быть меньше волнений. “В демократической стране важно, не кто приходит к власти, а чтобы действовала демократическая процедура”, - добавил он.

По убеждению политолога, внешнеполитическая позиция Президента Виктора ЮЩЕНКО является четкой, и это дает возможность выстраивать рациональную стратегию отношений. По словам В.КАРАСЕВА, другие кандидаты избегают какого-то четкого внешнеполитического позиционирования как своей политической силы, так и страны в целом.

“В отличие от безыдейных прагматиков, внешнеполитические позиции, которые колеблются от того, в каких столицах они бывают в тот или другой период, с ЮЩЕНКО здесь все ясно: это эффективный и реальный партнер для нынешней американской администрации”, - сказал В.КАРАСЕВ.

По его убеждению, в ходе предвыборной кампании Виктор ЯНУКОВИЧ, Юлия ТИМОШЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК и все остальные кандидаты на пост Президента будут избегать четкого внешнеполитического позиционирования затем, чтобы не потерять какую-то часть электората, и будут думать об электоральной конъюнктуре, а не о национальных интересах.

“Поэтому сегодня новой американской администрации можно рассчитывать на то, что в лице ЮЩЕНКО они встретят реального, рационального и серьезного партнера, который не будет менять свою позицию от того, к какой столице он будет приближаться до конца своей президентской каденции”, - сказал политолог.