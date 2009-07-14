Постпред Ющенко в ВР: часы тикают и отсчитывают 30 дней

Заместитель главы Секретариата Президента, постоянный представитель Президента в Верховной Раде Игорь ПОПОВ считает, что при любых обстоятельствах для проведения внеочередных выборов народных депутатов необходима договоренность по этому вопросу между всеми парламентскими политическими силами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам И.ПОПОВА, ситуация в ВР становится патовой.

«Продолжают тикать часы, отсчитывая 30 дней, после которых нужно будет проводить консультации с руководством Верховной Рады, с руководством фракций для того, чтобы принять болезненное для всех решение по роспуску парламента», - сказал он.

И.ПОПОВ сомневается в том, что текущая сессия будет закрыта или что ВР начнет работать.

Представитель Президента в парламенте отметил, что 2 августа «всплывет» 30-дневной срок, на протяжении которого народные депутаты не смогли провести ни одного пленарного заседания.

«Конечно, юристы просчитывают разные варианты: как обнародование нового указа, так и возобновление действия старого указа. Но в любом случае, если проводить внеочередные выборы, это нужно делать по согласованию со всеми политическими силами, чтобы не заострять политическое противостояние. Именно поэтому важно обнародовать такой указ, если до этого дойдет, лишь после нормальных консультаций с руководством всех политических сил», - сказал он.

По словам И.ПОПОВА, фактически все без исключения юристы соглашаются, что до 24 июля у Президента есть полное право распустить парламент.

«Относительно того, существует ли такое право после 24 июля, есть разные юридические предположения. Конечно, Конституционный Суд сможет это растолковать», - сказал он.

И.ПОПОВ выразил мнение, что Президент может распустить парламент и позже, поскольку будет иметь полномочия до 18 февраля 2010 года, ведь ранее этого срока инаугурация нового главы государства не состоится.

«Именно поэтому, вероятно, Президент будет иметь полное право роспуска парламента и в августе», - добавил он.