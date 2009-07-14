Янукович подобрал слова: Украина, я извиняюсь, с одним голым местом

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ констатирует, что Украина очутилась в критической экономической ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время рабочей поездки в Днепропетровск.

Политик, в частности, в который раз подверг жесткой критике деятельность действующей власти в обеспечении развития государства в условиях финансово-экономического кризиса.

«Конечно, многое сегодня не хочется называть какими-то плохими словами…» - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он заметил, что когда будет открыт доступ к засекреченной сегодня правительством информации о реальной финансово-экономической ситуации в стране, «мы сразу увидим, что Украина, я извиняюсь.., с одним голым местом – вы знаете, с каким».

Вместо этого, по словам В.ЯНУКОВИЧА, у Партии регионов есть конкретный план выхода из кризиса, который он сейчас не хочет обнародовать по одной причине: «Чтобы наши оппоненты не насмехались над ним».

«Новая команда должна взять на себя ответственность и начать профессионально «пахать», - рассказал В.ЯНУКОВИЧ о планах Партии регионов после прихода ее к власти в 2010 году, в чем он убежден.