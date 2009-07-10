Президент обещает подписать всё, что нужно для МВФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает подписать все законы, которые примет Верховная Рада для выполнения Меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня во время встречи с руководителем миссии МВФ в Украине Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Глава государства поблагодарил Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ, а в ее лице весь состав миссии МВФ за проведенную в Украине работу по пересмотру программы сотрудничества.

«Я хорошо знаю, какую большую работу провела миссия, в каких непростых условиях она работала, какие непростые решения приходилось принимать, чтобы был осуществлен пересмотр программы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент высоко оценил факт сформулирования предварительных мероприятий, которые украинская сторона должна реализовать уже в ближайшее время, чтобы страна приблизилась к экономическому оздоровлению.

«Проведение реформ - это единственный способ сегодня дать ответ на последствия кризиса в Украине. Вы предложили минимальный пакет реформ, которые нужно сделать в ближайшее время», - отметил Президент. Он подчеркнул, что, безусловно, является партнером в вопросе проведения этих реформ.

«Я все сделаю, чтобы то, что предусмотрено в письме о намерениях, было реализовано», - пообещал В.ЮЩЕНКО, добавив, что для Украины реализация Меморандума с МВФ сегодня является принципиальной позицией.

В то же время Президент напомнил, что именно правительство в значительной мере несет ответственность за реализацию этого документа, поскольку в руках у Кабмина находятся механизмы для осуществления реформ в отношении сокращения расходов бюджета, изменений в налоговой сфере, реформирования газового сектора, ускорения рекапиализации банков. «Ряд задач стоит перед Национальным банком. И я надеюсь, они будут выполнены им в полном объеме», - также отметил глава государства.

Президент обратил отдельное внимание руководителя миссии МВФ на то, что ряд шагов Меморандума предусматривает внесение Верховной Радой изменений в законодательство, а значит - большинством, которое возглавляет премьер-министр. (Идет речь, в частности, об изменениях, касающихся определения реальных владельцев финансовых учреждений, совершенствования механизмов рекапитализации, усиления независимости НБУ; в сфере энергетики - о введении распределительных счетов для предприятий ТЭК, передачи НКРЭ функций установления тарифов).

Он отметил, что подпишет все законы, которые примет ВР для выполнения Меморандума о сотрудничестве с МВФ. «Я гарантирую, что все законы, которые будут рассмотрены в рамках Меморандума, Президент Украины подпишет», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент особенно отметил важность «тщательного выполнения каждой стороной взятых на себя обязательств». В этом контексте он отдельно отметил актуальность тщательного и жесткого мониторинга действий правительства в рамках выполнения Меморандума, который должно вести руководство миссии МВФ. Глава государства высказался за важность последующих тесных контактов по этой теме специалистов миссии и Секретариата Президента.

В свою очередь, Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ отметила: МВФ убежден, что необходимость в определенном им перечне предварительных мероприятий, которые должна реализовать украинская сторона, давно назрела и сегодня является чрезвычайно актуальной. Руководитель миссии МВФ также заверила В.ЮЩЕНКО, что Фонд пытается сделать все от него зависящее, чтобы помочь Украине в нынешней сложной экономической ситуации.

«Потому мы ценим вашу поддержку, и теперь будем с нетерпением ожидать сообщения от всех задействованных в этом процессе сторон об успехе и прогрессе, которые будут достигнуты в осуществлении этих шагов», - сказала она. Руководитель миссии МВФ подчеркнула, что Фонд готов к обсуждению проблем в случае их возникновения. Она также согласилась с главой государства, что предварительные мероприятия должно осуществлять правительство Украины совместно с НБУ.

Кроме того, Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ высоко оценила помощь, предоставленную миссии в ее работе специалистами Секретариата Президента «для формирования лучшего понимания тех проблем, с которыми миссия работает». «В большинстве случаев мы разделяем эти позиции, такую оценку. Я понимаю, что мероприятия, которые нужно осуществить, являются сложными, особенно в предвыборный период. Но это единственный путь выхода из кризиса. Потому ваша поддержка в осуществлении этих мероприятий будет чрезвычайно важной», - сказала она, обращаясь к Президенту.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июля, Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ заявила, что миссия МВФ будет рекомендовать Совету исполнительных директоров фонда увеличить следующий транш для Украины со 3,2 млрд. долларов до 3,3.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухгодичную программу на общую сумму 16,4 млрд. дол. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. дол.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. дол. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. дол. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планировалось, что третий транш должен составить 3,2 млрд. дол., четвертый, – 3,8 млрд. дол.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.