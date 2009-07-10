Винский: сегодня я возвращаюсь в активную политику

Экс-министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ инициирует создание общественно-политического движения на основе объединения всех левоцентристских сил.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба бывшего министра, И.ВИНСКИЙ в ближайшее время планирует официально объявить о такой инициативе.

“Сегодня я возвращаюсь в активную политику. Я - человек, который из политики пришел в кресло чиновника, и из этого чиновнического кресла я возвращаюсь в активную политику. Мы будем формировать общественно-политическое движение, объединять тех людей, которые сегодня не представлены в парламенте, которые сегодня не разделяют курс, реализуемый в исполнительной власти и в парламенте”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его словам, в такое движение могут войти все политические силы, разделяющие идеи европейской социал-демократии.

“Я сделаю все, чтобы посадить за стол переговоров всех левоцентристов”, - заявил экс-министр.

И.ВИНСКИЙ добавил, что сейчас на левоцентристском фланге существует 25 партий.

“С этим надо покончить. Я буду убеждать всех, что период расбрасывания камней надо заканчивать, надо собираться и работать вместе”, - сказал он.

В то же время экс-министр исключил возможность вхождения в такое движение коммунистов и Прогрессивной социалистической партии Украины Натальи ВИТРЕНКО.

“Коммунисты и ПСПУ не являются левоцентристами, это радикальные левые, и они имеют свой сегмент, в котором и должны работать, равно как и крайние националисты наподобие ТЯГНИБОКА в своем сегменте”, - объяснил И.ВИНСКИЙ.