Вакарчук велел выгонять студентов за «неправильные» медсправки

Министерство образования и науки совместно с Министерством здравоохранения Украины усиливают контроль за достоверностью выдачи медицинских справок абитуриентам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки, об этом говорится в ведомственном письме, которое сегодня было разослано руководителям высших учебных заведений.

В документе МОН обязывает руководителей учебных заведений информировать абитуриентов, что в случае выявления несоответственно установленным требованиям медицинских справок, они к участию в конкурсе не будут допускаться, а студенты будут отчисляться на любом этапе обучения.

Кроме того, ведомство осуществит усиленный контроль приема лиц, освобожденных от прохождения внешнего независимого оценивания в связи с заболеваниями, а выявленные факты нарушений будут доведены до сведения правоохранительных органов.

Также, в случае предоставления справки лечебно-профилактического учреждения, вузы обязаны проверить факт прохождения абитуриентом внешнего независимого оценивания в базе данных Украинского центра оценивания качества образования.

Министерство образования и науки также напоминает, что прием таких лиц в учебные заведения осуществляется с учетом соответствующего общего приказа Министерства образования и науки и Министерства здравоохранения “Об утверждении Перечня заболеваний, которые могут быть препятствием для прохождения гражданами внешнего независимого оценивания”.