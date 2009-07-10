В Минфине опять заговорили о внешних займах

Министерство финансов Украины разрабатывает меры по сокращению бюджетных расходов, которые не потребуют внесения изменений в закон о государственном бюджете на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам в Кабинете министров, комментируя итоги работы миссии Международного валютного фонда в Украине.

«Мы взяли на себя обязательства принять меры дополнительного характера, принять меры фискального характера по сбалансированию бюджета», - сказал И.УМАНСКИЙ.

По его словам, эти меры будут сконцентрированы на усилении администрирования таможенной и налоговой служб.

«Кроме того, эти меры касаются сокращения расходов, в том числе по сокращению капитальных вложений, по другим программам, по использованию определенных субсидий, оптимизации госзаказа, также налоговых льгот и преференций», - сказал и.о. министра финансов.

И.УМАНСКИЙ сообщил, что меры по сбалансированию бюджета планируется рассмотреть на ближайшем заседании правительства. По его словам, с учетом политической ситуации меры по сокращению бюджетных расходов будут утверждаться постановлениями правительства.

При этом он подчеркнул, что правительство в третьем квартале обеспечит выполнение всех социальных обязательств правительства.

«Ситуация в четвертом квартале зависит от развития кризиса, и, безусловно, если мы выйдем на позитивную динамику на внешних рынках, я думаю, что четвертый квартал мы также сможем обеспечить без пересмотра государственного бюджета», - подчеркнул И.УМАНСКИЙ.

Он уточнил, что правительство намерено обеспечить финансирование социально защищенных статей бюджета, в том числе и за счет использования внешних заимствований.