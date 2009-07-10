«Стукнуть» на местную власть можно на сайте ГлавКРУ

Для борьбы с нецелевым использованием бюджетных средств на местах Главное контрольно-ревизионное управление ввело на своем веб-сайте (dkrs.gov.ua) новый раздел - «Антикризисные» мероприятия местной власти».

Как говорится в переданном УНИАН сообщении ГлавКРУ, финансовый кризис требует жесткого режима экономии в использовании государственных средств. И это касается не только высшего органа исполнительной власти – правительства Украины, но и органов власти в Украине всех уровней. В соответствии с Конституцией Украины и Бюджетного кодекса Украины, местные советы всех уровней (сельский, городской, районный, областной) самостоятельно определяют объемы и направления использования бюджетных средств в соответствующем населенном пункте или регионе. Ни Кабинет министров Украины как центральный орган исполнительной власти, ни органы исполнительной власти на местах (областные и районные государственные администрации) не могут влиять на эти решения, отмечает ГлавКРУ.

Поэтому, говорится в сообщении, "органы Государственной контрольно-ревизионной службы (ГКРС) во время осуществления контрольных мероприятий часто сталкиваются с ситуацией, когда со стороны соответствующих органов власти на местах допускаются не только злоупотребление в использовании бюджетных средств и имущества, но и массовые и неэффективные расходы финансовых ресурсов, что никоим образом не отвечают кризисному состоянию экономики". Учитывая это, органы ГКРС по поручению правительства перестраивают свою деятельность для пресечения нецелевых, незаконных и неэффективных расходов ресурсов. "И для выполнения этой функции нам очень важна помощь общественности, которая лучше, нежели специалисты КРУ, сможет оценить целесообразность расходов, которые планируются властью на местах", - отмечает ГлавКРУ.

В связи с этим, Главное контрольно-ревизионное управление "для информирования общественности о мероприятиях местной власти по использованию государственных средств" внедряет новый раздел на веб-сайте - «Антикризисные» мероприятия местной власти».

ГОЛОВКРУ просит выразить свое мнение относительно фактов, изложенных в указанном разделе, на телефон доверия ГлавКРУ: (044) 425-38-18 или по электронному адресу press@dkrs.gov.ua.