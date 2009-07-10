Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО изменил структуру своего Секретариата.

Об этом говорится в указе, текст которого размещен на официальном сайте Президента.

С целью оптимизации расходов на содержание Секретариата Президента Украины, усовершенствования его деятельности В.ЮЩЕНКО утвердил предельную численность работников Секретариата Президента Украины в количестве 530 штатных единиц.

В соответствии с решением, будет возглавлять этот орган глава Секретариата Президента Украины. Также, в соответствии с новой структурой, он будет иметь двух первых заместителей, в том числе первого заместителя главы Секретариата Президента Украины - представителя Президента Украины в Кабинете министров Украины.

Также предусмотрено семь заместителей главы Секретариата Президента Украины, в том числе заместитель главы Секретариата Президента Украины - представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины, заместителя главы Секретариата Президента Украины - представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины, заместителя главы Секретариата Президента Украины - уполномоченного Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

В СП будут работать представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности; уполномоченный Президента Украины по вопросам безопасности мероприятий по проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

В структуру будут входить: пресс-секретарь Президента Украины, которому будет подчинена пресс-служба; офис Президента Украины; Главная служба организационного обеспечения; Главная служба подготовки выступлений; Главная служба Государственного протокола и церемониала; Главная служба кадрового обеспечения; Главная государственно-правовая служба и другие подразделения.

В.ЮЩЕНКО поручил главе Секретариата Президента привести штатное расписание Секретариата в соответствие с этим указом; обеспечить осуществление в установленном порядке мероприятий, связанных с сокращением численности работников Секретариата Президента Украины, в том числе предупреждение в установленном порядке работников о грядущем освобождении, безусловного выполнения требований законодательства Украины о государственной службе, о труде.