Томенко: сегодня мы обречены разблокировать заседание ВР

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что сегодня работа парламента будет временно разблокирована для принятия решения о переносе даты закрытия текущей сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня в интервью журналистам.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что сессия должна завершиться сегодня.

«Но я прогнозирую, что будет принято решение сегодня не закрывать сессию и отсрочить дату закрытия сессии», - сказал он.

По словам вице-спикера, в ВР состоится как минимум еще одно заседание на следующей неделе.

«Позиция нашей фракции, позиция председателя Верховной Рады, позиция всей коалиции – мы не имеем морального права сегодня стоять и петь гимн, не выполнив какие-то минимальные обязательства, которые взяли на себя», - сказал он.

Среди этих обязательств, по словам Н.ТОМЕНКО, принятие решений относительно Евро-2012, внесение изменений в госбюджет, изменений в закон о выборах Президента и другие.

«Сегодня мы обречены разблокировать заседание, чтобы перенести дату закрытия сессии», - сказал заместитель председателя ВР.

Как известно, на этой неделе из-за блокирования фракцией Партии регионов парламент не работал ни одного дня. “Регионалы” требуют принять закон о повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума.