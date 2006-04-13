Как воспитать из студентов элиту нации. На круглый стол в НАУКМА приглашены несколько министров

Круглый стол на тему: “Студенческое самоуправление в Украине как система воспитания будущей элиты нации". Организатор - ВМОО „Молодой Рух". Приглашены - вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, первый заместитель председателя Секретариата Президента Украины Иван Васюник, министр образования и науки Украины Станислав Николаенко, министр семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, советник Президента Украины из молодежной политики, лидер группы „Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, президент Национального университета „Киево-Могилянская Академия" Вячеслав Брюховецкий и другие (ул. Б.Хмельницкого, 8/16).