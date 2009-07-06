Яценюк: зачем Януковичу убирать других кандидатов?

Блок Юлии Тимошенко и Партия регионов пытаются устранить каких-либо других кандидатов с президентских гонок, считает народный депутат Украины, лидер Фронта перемен Арсений ЯЦЕНЮК.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

Он отметил, что сначала была попытка «конституционной хунты», то есть путем внесения изменений в Конституцию провести выборы президента в Верховной Раде.

А.ЯЦЕНЮК прибавил, что в настоящее время делается попытка «сымитировать общенациональные всенародные выборы».

По его словам, принятые в первом чтении изменений в закон о выборах президента Украины, это - попытка «масштабной фальсификации» выборов через контроль парламентских фракций за избирательными комиссиями.

А.ЯЦЕНЮК утверждает, что «впервые в истории Украины парламент полностью вмешивается в избирательный процесс».

«И те кандидаты в президенты, которые не имеют фракций в парламенте, они будут лишены возможности защитить результаты выборов», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он прибавил, что делается попытка проконтролировать результаты голосования через избирательные комиссии, которые полностью подконтрольные основным фракциям.

Отвечая на вопрос, кто является инициатором таких изменений к законодательству, А.ЯЦЕНЮК ответил: “Скорее всего, это базовые инициативы, которые исходят от БЮТ, но которые также находят поддержку в отдельной части Партии регионов”.

«Суть переговоров только одна – убрать любых других кандидатов», - отметил лидер Фронта перемен.

По его словам, в этой ситуации «для ЯНУКОВИЧА выгоды мало, но наверно есть какие-то силы внутри Партии регионов, заинтересованные в этом».

Он считает, что во время президентской кампании должны быть международные наблюдатели, а также «украинцы должны защитить свое право выбора».