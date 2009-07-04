Ющенко сказал Обаме спасибо за решительную поддержку Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил президента Соединенных Штатов Америки Барака ОБАМУ с национальным праздником – Днем независимости Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что “свобода и независимость стали несколько веков назад надежной опорой уверенного продвижения Вашего государства в будущее. Сегодня, как и ранее, американская нация продолжает демонстрировать преданность демократическим идеалам, веру в победу главных человеческих ценностей, настойчивость в достижении очерченных задач и целей”.

“Мы высоко ценим содействие Вашей страны развитию демократии в Украине, сохранению суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Глубоко благодарны за решительную поддержку Соединенными Штатами Америки внешнеполитических приоритетов Украины, в частности интеграции в евроатлантические структуры, международного признания Голодомора 1932–1933 годов в Украине, обеспечение энергетической безопасности”, - подчеркнул Президент Украины.

В.ЮЩЕНКО искренне верит, что “диалог наших двух народов будет развиваться в духе динамичного стратегического партнерства, дружбы и взаимопонимания”. “Уверен, что вместе мы сможем преодолеть трудности глобального масштаба, которые сегодня сдерживают продвижение народов к процветанию, а также угрожают стабильности и безопасности в мире”, - отметил Президент Украины и пожелал президенту США крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии, новых успехов в ответственной государственной деятельности, а дружескому американскому народу – мира, согласия и благосостояния.