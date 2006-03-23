Ехануров: Президент может распустить ВР

Лидер блока «Наша Украина», премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ убежден, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может распустить новоизбранную Верховную Раду, только если ей не удастся сформировать большинство в отведенные Конституцией сроки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на встрече с избирателями в пгт. Мена Черниговской области.

«В соответствии с Конституцией, когда парламент собирается в первый день, включается таймер, и есть 60 дней на формирование всех руководящих органов Верховной Рады и правительства. Если через 60 дней это не будет сделано, Президент может распустить парламент», - объяснил Ю.ЕХАНУРОВ.

В то же время он выразил убеждение, что большинство будет создано, хотя и отметил, что это, скорее всего, будет сделано в последние дни срока, отведенного Конституцией.