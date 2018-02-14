Когда именно Украина получит "Джавелины" пока точно сказать невозможно - посол США

Посол США в Украине Мари Йованович отметила, что передача "Джавелинов" проходит процедуру утверждения в Конгрессе США.

Когда именно Украина получит американские переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», пока точно сказать невозможно, поскольку в Конгрессе США продолжается процедура утверждения, сообщила посол США в Украине Мари Йованович во время церемонии передачи приборов ночного видения ВСУ от правительства США.

Читайте такжеРоссия будет искать местонахождение "Джавелинов" в Украине - экс-командующий армии США в Европе «Не могу дать конкретный ответ, поскольку сам процесс проходит сейчас процедуру рассмотрения и утверждения, в том числе и в Конгрессе», – сказала Йованович, отвечая на вопрос радио Свобода.

Начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что «по плану реализации этого проекта уже поработали экспертные группы, которые ознакомились с местами хранения, с местами подготовки наших военнослужащих».

«У нас нет с этим особых проблем. Поэтому мы ждем скорейшее завершение этой процедуры – передачи нам «Джавелинов», – сказал Муженко.

Министр обороны Степан Полторак ранее заявлял, что американские противотанковые комплексы будут в Украине уже в этом году.

Оборонный бюджет США на 2018 финансовый год предусматривает выделение Украине $350 млн военной помощи, в том числе и возможность передачи летального оружия.