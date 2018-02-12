Порошенко: на Донбассе сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, уровень жизни на ужасно низком уровне

При этом, по словам президента, Россия делает невозможными гуманитарные поставки из Украины, из Австрии или международных организаций на оккупированные ею территории.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что на Донбассе сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, уровень жизни на ужасно низком уровне.

Об этом он заявил в интервью австрийскому изданию Profil.

Порошенко подчеркивает, что ситуация на Донбассе не является конфликтом на востоке Украины, а является результатом агрессии России: «Это не конфликт в Восточной Украине! У нас в Украине нет конфликта. Мы страдаем от агрессии. И именно это и утверждает закон (о деоккупации - УНИАН). Кто агрессор? Российская Федерация! Чего мы ожидаем от России? Очень просто: уберите свои войска, свои танки, свою артиллерию, свои ракетные установки обратно к себе в Россию. И территории сразу же будут реинтегрированы в Украину».

При этом президент настаивает на достижении мира на Донбассе исключительно политическими и дипломатическим инструментами.

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«Я - президент мира. Мое президентство базируется на достижении прекращения огня. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы снова принести мир в свою страну. Я горжусь тем, что более 70 процентов украинцев хотят мирного решения, а не агрессии в ответ», - заявил президент.

«Вообще существует Россия, контролируемые Россией марионеточные правительства и Украина. Никаких сепаратистов. Эта территория не является территорией сепаратистов», - добавил он.

«Это оккупированная территория, где, кроме всего прочего, сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Уровень жизни людей там на ужасно низком уровне», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, Россия делает невозможными гуманитарные поставки из Украины, из Австрии или международных организаций - например, ООН на оккупированные ею территории.

«Москва не позволяет этим людям получать помощь», - подчеркнул глава государства.