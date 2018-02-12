Порошенко: на Донбассе сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, уровень жизни на ужасно низком уровне

16:38, 12 февраля 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом он заявил в интервью австрийскому изданию Profil.

Порошенко подчеркивает, что ситуация на Донбассе не является конфликтом на востоке Украины, а является результатом агрессии России: «Это не конфликт в Восточной Украине! У нас в Украине нет конфликта. Мы страдаем от агрессии. И именно это и утверждает закон (о деоккупации - УНИАН). Кто агрессор? Российская Федерация! Чего мы ожидаем от России? Очень просто: уберите свои войска, свои танки, свою артиллерию, свои ракетные установки обратно к себе в Россию. И территории сразу же будут реинтегрированы в Украину».

При этом президент настаивает на достижении мира на Донбассе исключительно политическими и дипломатическим инструментами.

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«Я - президент мира. Мое президентство базируется на достижении прекращения огня. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы снова принести мир в свою страну. Я горжусь тем, что более 70 процентов украинцев хотят мирного решения, а не агрессии в ответ», - заявил президент.

«Вообще существует Россия, контролируемые Россией марионеточные правительства и Украина. Никаких сепаратистов. Эта территория не является территорией сепаратистов», - добавил он.

«Это оккупированная территория, где, кроме всего прочего, сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Уровень жизни людей там на ужасно низком уровне», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, Россия делает невозможными гуманитарные поставки из Украины, из Австрии или международных организаций - например, ООН на оккупированные ею территории.

«Москва не позволяет этим людям получать помощь», - подчеркнул глава государства.

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