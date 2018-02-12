Саакашвили депортируют из Украины - СМИ

По данным источников, политика депортируют в Польшу.

Лидера "Руху новых Сил" Михеила Саакашвили, которого задержали в Киеве в понедельник, депортируют из Украины.

Об этом ТСН.uа сообщили собственные источники.

"Да, это депортация. Депортация в Европу", - отметил высокопоставленный чиновник.

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В то же время другой высокопоставленный источник отметил, что его депортируют не в Нидерланды, туда ведь он мог поехать только по собственному желанию.

"Это называется реадмиссия - возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл", - добавил собеседник.

Это означает, что Саакашвили будет депортирован в Польшу, ведь в Украину он прибыл именно оттуда в сентябре 2017 года, прорвав границу.

По информации источников в дипломатических кругах, примерно пять дней назад украинская сторона обратилась к польской с просьбой о процедуре реадмиссии Саакашвили, но польская сторона на момент задержания Саакашвили на запрос не ответила, поскольку у них есть месяц на его обработку.

Как сообщал УНИАН, в Киеве возле ресторана "Сулугуни" на Музейном переулке задержали лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили. Данную информацию подтвердил его соратник Давид Сакварелидзе.