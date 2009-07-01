ПР боится, что новые назначенцы «покусают» группу Фирташа-Левочкина?

Фракция Партии регионов блокирует трибуну, потому что не хочет назначения новых руководителей Антимонопольного комитета, Гостелерадио и Министерства юстиции.

Об этом заявил в интервью журналистам первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, фракция Партии регионов пытается “не допустить голосования по кадровым вопросам, в частности руководителя Антимонопольного комитета, который очень сильно может кусать, в частности группу ФИРТАША-ЛЕВОЧКИНА”.

Депутат считает, что также боятся назначения руководителей Гостелерадио и Минюста, “потому что это серьезный рычаг в предвыборной кампании”.

В то же время А.КОЖЕМЯКИН заявил, что коалиция будет инициировать внеочередные заседания парламента до тех пор, пока не будут приняты кадровые вопросы.