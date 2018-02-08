Онищенко нанял себе в адвокаты американского экс-обвинителя Лазаренко - СМИ

Перед этим американка Марта Берш сняла свою кандидатуру на должность аудитора НАБУ.

Бывший обвинитель экс-премьера Павла Лазаренко в США Марта Берш, которая отказалась от должности аудитора НАБУ, стала адвокатом украинского депутата-беглеца Александра Онищенко.

Читайте такжеЖурналисты нашли элитный конный комплекс Онищенко в Германии (видео)Об этом "Украинской правде" сообщили источник. Других деталей собеседник не сообщил. Однако сам Онищенко подтвердил эту информацию изданию.

Ранее в четверг стало известно, что кандидат на должность аудитора НАБУ Марта Берш сняла свою кандидатуру. Информацию об этом обнародовал депутат, член антикоррупционного комитета Рады Егор Соболев в соцсети. "Если бы назначение состоялось в прошлом году, я бы имела время и возможность выполнять эту работу. Но сейчас мои обязательства по работе не позволяют мне взять на себя такую ответственность", - говорится в ее письме.

Как сообщал УНИАН, НАБУ расследует дело в отношении Онищенко, который, по данным следствия, с подельниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству убытков на сумму более 1,613 млрд грн.

Регламентный комитет Верховной Рады дал согласие на привлечение Онищенко к ответственности, однако решил, что задержать или арестовать депутата пока "преждевременно".

Онищенко сбежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск. При этом Онищенко собственноручно подписывает документы на выплату из бюджета зарплат его помощникам.

5 июля 2016, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.