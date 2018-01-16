Апелляционный суд признал законной подготовку запроса на экстрадицию Онищенко

Апелляционный суд Киева отменил определение суда первой инстанции о незаконности действий НАБУ во время подготовки запроса на экстрадицию народного депутата Александра Онищенко.

Таким образом, апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры, пишет Радио Свобода.

В декабре прошлого года Соломенский райсуд Киева суд удовлетворил жалобу адвоката Онищенко и признал действия детектива НАБУ о направлении запроса об экстрадиции незаконными. Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала это решение.

Напомним, ранее прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры представили сообщение посольства Испании, в котором говорилось, что испанский суд начал рассмотрение процедуры экстрадиции объявленного в розыск народного депутата Украины Александра Онищенко, и обязал его являться в суд каждый месяц.

Перед этим, 13 ноября прокуратура Испании отказала Украине в аресте и экстрадиции народного депутата-беглеца Александра Онищенко. Об этом Онищенко сообщил после судебного заседания.

В ответ на это Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что не получало официальных документов об отказе компетентных органов Испании в экстрадиции народного депутата Александра Онищенко в Украину.

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Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО "Укргазвыдобування".

Всего в рамках данного уголовного производства было задержано 12 подозреваемых, пятеро из которых признали себя виновными и пошли на соглашение со следствием.

Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, бежал из Украины.

Онищенко заявил, что одна из стран Европы предоставила ему статус политического беженца.