Депутаты-нашеукраинцы не спешат выходить из коалиции

Народный депутат Эдуард ЗЕЙНАЛОВ (фракция НУ-НС) пока не собирается выходить из коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам, комментируя решение съезда партии «Наша Украина» о выхода членов партии из коалиции в Верховной Раде Украины.

Он отметил: «Из коалиции я выходить пока не собираюсь».

По словам Э.ЗЕЙНАЛОВА, в субботу соберется на заседание политсовет Кировоградской областной организации партии «Наша Украина», руководителем которой он является. «Я должен послушать людей, то есть их позиции в отношении решения съезда», - сказал он.

По мнению Э.ЗЕЙНАЛОВА, решение съезда «не является учредительным». По его словам, нельзя призывать народных депутатов выходить из коалиции, «к созданию которой всегда призывал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО».

Он добавил, что именно под лозунгами создания демократической коалиции партия «Наша Украина» шла на парламентские выборы в 2007 году.

В то же время народный депутат Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ отказался комментировать решение съезда.

На вопрос, выйдет ли он из коалиции, Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ ответил: «Без комментариев».

Как сообщал УНИАН, съезд партии «Наша Украина», который состоялся 27 июня, обязал народных депутатов-однопартийцев отозвать свои подписи под заявлением о создании парламентской коалиции. В соответствии с резолюцией съезда партии, членов фракции НУ-НС призывают выйти из коалиции.