Эксперты изучили кабинет Ульянченко на предмет прослушивания

Иностранные эксперты закончили проведение следственных действий в кабинете бывшего президента Леонида Кучмы в рамках расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом пишет "Коммерсантъ-Украина". Таким образом, завершен еще один этап фоноскопической экспертизы записей бывшего майора Госохраны Николая Мельниченко, и теперь украинская сторона ожидает заключения экспертов, которое даст ответ на вопрос, аутентичны ли обнародованные в 2000 году "пленки Мельниченко".

В пятницу в Киев прибыла экспертная группа в составе четырех человек, специально отобранных ПАСЕ для проведения фоноскопической экспертизы аудиозаписей Николая Мельниченко. Совместно со следственной группой Генпрокуратуры (ГПУ) они проводили следственные действия в кабинете бывшего президента Леонида Кучмы, который теперь занимает глава секретариата президента Вера Ульянченко. Она на несколько дней освободила рабочее место, чтобы там смогли поработать эксперты. Особенно их интересовал диван, под которым, как утверждает господин Мельниченко, он оставлял звукозаписывающую технику и проводил запись разговоров бывшего президента. "Чтобы более точно ответить на вопросы, которые поставило следствие, экспертам нужно было провести определенные действия в кабинете, где раньше работал Кучма. Некоторые из них проводились и с моим участием",– сказал господин Мельниченко.

Проведение фоноскопической экспертизы "пленок Мельниченко" началось в декабре 2008 года. Для участия в процедуре передачи оригиналов аудиозаписей, сделанных бывшим майором Госохраны, в Вашингтон вылетала следственная группа ГПУ в составе десяти человек во главе с заместителем генпрокурора Николаем Голомшей. Второй этап экспертизы проходил в середине марта, для чего та же следственная группа ГПУ вылетела в Берлин. Туда же для изучения "пленок" приезжали эксперты, отобранные Советом Европы.

Во время визита в Киев иностранных экспертов охраняли бойцы спецподразделения СБУ "Альфа". Как известно, во время заседания ПАСЕ народный депутат Григорий Омельченко (БЮТ), рассказывая о ходе расследования дела Гонгадзе, предположил, что на экспертную группу может быть оказано давление.

– Насколько известно из оперативной информации, действительно была предпринята попытка выйти на экспертов, с тем чтобы повлиять на итоги их работы. Я знаю, что по прибытии иностранных экспертов в Украину прокуратурой и Службой безопасности было сделано все, чтобы исключить любую попытку как-то повлиять на них,– заявил Николай Мельниченко.

– Вы говорили о том, что опасаетесь давления на экспертов. Может быть, вы знаете подробности, чем все закончилось? – поинтересовался вчера Ъ у Григория Омельченко.

– Знаю подробности, детали, но ничего говорить не могу, потому что это тайна следствия,– ответил он.

Пока неизвестно, когда будет готово заключение экспертной группы – в ГПУ не берутся прогнозировать дату окончания ее работы. "Когда завершится экспертиза, знают только эксперты – все зависит от них. Мы не можем их торопить: наше дело – поставить вопросы и ждать, когда на них дадут ответы",– отметил источник в Генпрокуратуре.

– Мы ожидаем выводов экспертов в ближайшие недели или месяцы,– сказал, в свою очередь, господин Мельниченко. Он также подчеркнул, что срок завершения фоноскопической экспертизы определяется исключительно экспертами – в случае необходимости им может потребоваться проведение дополнительных следственных действий.