Полторак о сроках поставок Javelin: в этом году точно

Министр рассказал о результатах встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что противотанковые комплексы Javelin будут в Украине в нынешнем году.

Об этом он сообщил в комментарии "112 Украина". "Я хотел бы сказать точно, что мы получим Javelin своевременно. В этом году точно", - сказал он.

Министр также рассказал о результатах встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

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"Мы обсудили многие вопросы, практически все темы и все вопросы, которые у меня были, которые меня беспокоили, — на все мои вопросы я получил ответ. Есть четкое понимание как, когда, каким образом. Все это мы обсудили. Мы обсудили и дальнейшее наше сотрудничество, а также сотрудничество с Альянсом и наши двусторонние обязательства и завершение наработки договоров между США и Украиной", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Полторак во время встреч с руководством Пентагона должен был обсудить вопрос поставки американского летального вооружения в Украину.

26 января Полторак заявил, что после 2 февраля будет иметь информацию о том, когда ВСУ получат на вооружение противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украиной летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

17 января начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что Javelin могут быть поставлены в сроки от двух до пяти-шести месяцев.