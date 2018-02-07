С украинских узников Кремля решили взыскать компенсацию матери погибшего в Чечне солдата (видео)

Новость сообщил адвокат Илья Новиков и пояснил, что это, мол, определенная судом компенсация матери одного из погибших в Чечне российских солдат.

С незаконно осужденных в России украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка решили взыскать 250 тысяч рублей (около 122 тысяч гривень по текущему курсу).

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Новость сообщил адвокат Илья Новиков и пояснил, что это, мол, определенная судом компенсация матери одного из погибших в Чечне российских солдат. Она, считая украинцев причастными к этой смерти, требовала 5 миллионов (около 2,4 миллионов гривень по текущему курсу).

Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Клыха и другого украинца Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.

Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха. Во время «следствия» к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

5 сентября 2017 года российский омбудсмен Татьяна Москалькова утверждала, что Клыха по согласию удерживают в психиатрической больнице в Магнитогорске. 8 сентября сокоординатор «Медийной инициативы за права человека» Мария Томак сообщила, что Клыха вернули из психбольницы в Магнитогорскую тюрьму в Верхнеуральске.

Правозащитный центр «Мемориал» в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что они стали жертвами «пародии на правосудие».