Президент Польши сегодня выступит с заявлением относительно закона о "бандеровской идеологии"

11:32, 06 февраля 2018
Политика
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Анджей Дуда сделает определенное заявление относительно скандального польского закона / УНИАН

Читайте такжеБудет "спущен на тормозах": эксперт спрогнозировал судьбу польского "антибандеровского" законаКак сообщает «Европейская правда», об этом говорится в сообщении канцелярии президента в Twitter.

Выступление Дуды запланировано на 11:00 по местному времени (12:00 по Киеву). Тема заявления не официально не объявляется.

В то же время, польское агентство PAP сообщило, что заявление Дуды будет касаться внесения спорных изменений в польский закон об Институте национальной памяти.

Как сообщал УНИАН, польский Сейм и Сенат приняли закон об институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В польском МИД разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима».

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.

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Теги: #Дуда#Закон про бандеризм