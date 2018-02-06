Как Рада рассматривала заявление в ответ на скандальный польский закон о запрете "бандеровской идеологии" (видео)

Украинский парламент готовится ответить на скандальный польский закон об Институте национальной памяти.

Первым вопросом в повестке дня украинского парламента на этой неделе стоит заявление Верховной Рады в связи с принятием парламентом Польши закона об Институте национальной памяти, передает корреспондент УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 26 января 2018 года польский Сейм и Сенат приняли закон об институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов.

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Также законом вводится уголовная ответственность за утверждения о пособничество поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В польском МИД разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима».

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.

Также данный закон раскритиковали США, Израиль и ОБСЕ.