США, Израиль и ОБСЕ раскритиковали польский законопроект о "бандеровской идеологии" (видео)

Письмо против принятия нового закона подписали и более сотни польских художников и деятелей культуры.

Польша под огнем критики из-за законопроекта о Холокосте и "бандеровской идеологии". Его критикуют в Украине, а также в США, ОБСЕ и Израиле.

Как сообщается в сюжете ТСН, письмо против принятия нового закона подписали и более сотни польских художников и деятелей культуры. Документ, принятый сенатом, предусматривает штраф или даже заключения за утверждение, что поляки были причастны к Холокосту, а также за отрицание преступлений украинских националистов против поляков во Второй мировой.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 февраля законопроект одобрил польский Сенат, его отправили на подпись президенту. До этого Дуда обещал "тщательно проанализировать" документ