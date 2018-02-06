Волкер встретился с Тимошенко в США (фото)

09:05, 06 февраля 2018
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко провели встречу в Вашингтоне.

Читайте такжеРоссия ничего не сделала, чтобы завершит конфликт на Донбассе — Волкер«Встретить сегодня с Юлией Тимошенко, чтобы обсудить, как миротворцы ООН могли бы способствовать восстановлению украинской территориальной целостности и важную роль украинского парламента в реализации «Минска». Также речь шла о необходимости обеспечить полное решение и не допустит замораживание конфликта», – написал Волкер в "Твиттере".

В партии «Батькивщина» также подтвердили, что делегация во главе с лидером Юлией Тимошенко находится в США.

«Руководство  Верховной Рады проинформировано о командировке делегации «Батькивщины »по действующей процедуре», - говорится в сообщении.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, кроме официальных встреч с представителями власти в Украине, периодически встречается и с представителями различных политических сил. Так, 24 января, находясь в Украине, Курт Волкер встретился с представителями партии «Оппозиционный блок» Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным, заявив об «интересной дискуссии».

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