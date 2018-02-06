Волкер встретился с Тимошенко в США (фото)

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко провели встречу в Вашингтоне.

Читайте такжеРоссия ничего не сделала, чтобы завершит конфликт на Донбассе — Волкер«Встретить сегодня с Юлией Тимошенко, чтобы обсудить, как миротворцы ООН могли бы способствовать восстановлению украинской территориальной целостности и важную роль украинского парламента в реализации «Минска». Также речь шла о необходимости обеспечить полное решение и не допустит замораживание конфликта», – написал Волкер в "Твиттере".

Met with @YuliaTymoshenko today to discuss how UN peacekeepers could help facilitate restoration of territorial integrity & the important role of Ukraine’s parliament in Minsk implementation. Also discussed need to ensure full resolution and not allow a frozen conflict. pic.twitter.com/gloyLOmlSm — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) February 6, 2018

В партии «Батькивщина» также подтвердили, что делегация во главе с лидером Юлией Тимошенко находится в США.

«Руководство Верховной Рады проинформировано о командировке делегации «Батькивщины »по действующей процедуре», - говорится в сообщении.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, кроме официальных встреч с представителями власти в Украине, периодически встречается и с представителями различных политических сил. Так, 24 января, находясь в Украине, Курт Волкер встретился с представителями партии «Оппозиционный блок» Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным, заявив об «интересной дискуссии».