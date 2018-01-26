В ИС рассказали, как боевики скрывают от миссии ОБСЕ свои нарушения "Минска"

Боевики вводят в заблуждение представителей миссии ОБСЕ на Донбассе с целью скрыть свои нарушения Минских договоренностей.

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Как сообщает «Информационное сопротивление», с целью не допустить фиксации представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ фактов нарушения Минских договоренностей, командованием так называемых «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» оперативной группировки российских оккупационных войск введены ограничения на перемещение военной техники вблизи линии разграничения в дневное время и приняты меры по проведению дополнительных мероприятий по маскировке.

Кроме того, как сообщили в ИС, для ограничения перемещения представителей миссии ОБСЕ, прежде всего в районах, где боевики оборудуют новые позиции, на маршруте движения инспекторов члены НВФ устанавливают ложные таблички о минировании местности.