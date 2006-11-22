Ющенко советует Януковичу отказаться от политиков, раздувающих конфликты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА отказаться от политиков, раздувающих конфликты в стране. Об этом глава государства сказал в своем выступлении по случаю Дня свободы.

“Я готов сотрудничать с новой исполнительной властью. И без дипломатии говорю Виктору Федоровичу ЯНУКОВИЧУ – откажитесь от политиков, которые хотят реванша и конфликта”, - призвал Президент.

И тем, кто во власти, и тем, кто в оппозиции “я напоминаю: хозяин и сила в нашей стране – народ. Не деньги. Не технологи и не манипуляции”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его словам, в 2004 году народ очень ясно продемонстрировал, что готов защищать свою свободу и достоинство. “Свобода объединила Украину, и эта свобода предназначена для каждого”, - подчеркнул глава государства.

“Действующее правительство получило страну в условиях демократических свобод и экономического роста. Эти условия нужно развить. От этого выиграют люди. От этого выиграет страна. Подчеркиваю – народ и Президент не допустят ни возвращения в прошлое, ни возвращения бандитских понятий и черных схем”, - отметил он, добавив, что “новая власть должна успокоиться и начать работать для людей”.

В.ЮЩЕНКО заметил, что бедный не может быть свободным, поэтому власть должна бороться с бедностью. Курс на преодоление бедности и социальную защиту должны быть сохранены. Малому и среднему бизнесу нужно дать спокойно жить. По словам Президента, власть должна четко видеть приоритет: помогать тем, кому необходима поддержка. Но главный упор сделать на содействии наиболее продуктивным слоям, тем, кто хочет и может работать, – на содействии хозяину.