Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно закона о нацбезопасности

Документ одобрен Советом национальной безопасности и обороны 17 января 2018 года, он содержит положения о введении гражданского контроля над сектором безопасности и обороны в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 17 января 2018 года «О проекте закона «О национальной безопасности Украины».

Соответствующий указ №21/2018 от 5 февраля размещен на сайте главы государства.

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«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 17 января 2018 года «О проекте закона «О национальной безопасности Украины» (прилагается)», - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его публикации.

К указу прилагается решение СНБО от 17 января, в котором указывается, что рассмотрев соответствующий проект закона, Совет нацбезопасности и обороны решил его одобрить и предлагает президенту внести на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля секретарь Департамента обороны Соединенных Штатов Америки (министр обороны США) Джеймс Маттис на встрече с министром обороны Степаном Полтораком в Пентагоне призвал одобрить проект закона «О национальной безопасности Украины», содержащий положения о введении гражданского контроля над сектором безопасности и обороны в стране.