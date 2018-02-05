Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно закона о нацбезопасности
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 17 января 2018 года «О проекте закона «О национальной безопасности Украины».
Соответствующий указ №21/2018 от 5 февраля размещен на сайте главы государства.
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«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 17 января 2018 года «О проекте закона «О национальной безопасности Украины» (прилагается)», - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его публикации.
К указу прилагается решение СНБО от 17 января, в котором указывается, что рассмотрев соответствующий проект закона, Совет нацбезопасности и обороны решил его одобрить и предлагает президенту внести на рассмотрение Верховной Рады Украины.
Как сообщал УНИАН, 3 февраля секретарь Департамента обороны Соединенных Штатов Америки (министр обороны США) Джеймс Маттис на встрече с министром обороны Степаном Полтораком в Пентагоне призвал одобрить проект закона «О национальной безопасности Украины», содержащий положения о введении гражданского контроля над сектором безопасности и обороны в стране.