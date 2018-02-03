Министр обороны США призвал одобрить проект закона о нацбезопасности Украины

Он заверил в поддержке Соединенными Штатами украинской оборонной реформы.

Секретарь Департамента обороны Соединенных Штатов Америки (министр обороны США) Джеймс Маттис призвал одобрить проект закона «О национальной безопасности Украины», содержащий положения о введении гражданского контроля над сектором безопасности и обороны в Украине.

Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Даны Уайт по итогам встречи Меттиса с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

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"Секретарь Маттис подчеркнул ценность партнерства США и Украины в области безопасности. Он похвалил министра Полторака за стойкую отвагу его страны перед лицом российской агрессии и снова заверил в поддержке Соединенными Штатами целей украинской оборонной реформы. Он отметил, что закон о национальной безопасности является неотложным приоритетом, а также выразил надежду, что Администрация президента и украинский парламент - Верховная Рада, предпримут немедленные меры и примут законодательство, которое обеспечит прочную правовую основу для проведения реформ в области обороны на поддержку безопасной и демократической Украины", - сказано в заявлении.

Также отмечается, что министры обороны обеих стран обязались укрепить долговременное партнерство между США и Украиной, которое основывается на общих интересах безопасности и общих принципах.

Как сообщал УНИАН, 17 января Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил проект закона «О национальной безопасности Украины».