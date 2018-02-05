НФ инициирует постановление о непризнании выборов президента России в Крыму (видео)

В марте в России пройдут так называемые выборы президента. Кремль планирует организовать голосование в оккупированном Крыму.

Фракция «Народный фронт» зарегистрировала проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов президента Российской Федерации на временно оккупированной части территории Украины - в АР Крым и Севастополе.

Об этом сообщил руководитель фракции Максим Бурбак во время согласительного совета, сообщает пресс-служба фракции.

«Мы должны обратиться ко всему миру с требованием предотвратить так называемые выборы президента России на украинской территории - в Крыму. Процесс подготовки выборов и утверждения оккупационного режима в Крыму и на Донбассе сопровождается систематическим и масштабным нарушением прав местного гражданского населения. Эти международные преступления кремлевской верхушки надо остановить», - подчеркнул Бурбак.

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Он напомнил, что подобное постановление по инициативе «Народного фронта» парламент принял после выборов в Госдуму РФ, где признал такие выборы на территории Крыма недействительными.

«В марте в России состоятся так называемые выборы президента. Кремль планирует организовать голосование в оккупированном Крыму. Так же, как и во время выборов в Госдуму. Напомню, что по инициативе лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка Верховная Рада приняла тогда постановление о непризнании выборов в Госдуму с соответствующими правовыми последствиями», - отметил Бурбак.

«Сегодня «Народный фронт» также зарегистрировал проект обращения Верховной Рады к международному сообществу (№7546)», - отметил руководитель фракции и призвал народных депутатов поддержать постановление.