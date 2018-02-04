В Киеве состоялся митинг против "Национальных дружин" (фото, видео)

Несколько десятков человек пришли на Почтовую площадь в центре города, где протестовали против новой организации.

В Киеве на Подоле возле Контрактовой площади состоялся митинг против «Национальных дружин».

Как сообщает Украинская правда, участие в импровизированном митинге приняли от 20 до 30 человек.

Участники акции - киевляне, которые собрались на призыв провести митинг, распространенный в соцсетях. Среди них - преимущественно молодые люди, студенты, художники, IT-шники и другие.

По словам протестующих, за порядком в стране должна следить полиция, а "Нацдружини" для этого не нужны.

Среди лозунгов, которые участники акции провозглашают - "Не хотим никаких нацдружин", "Там, где ходят строем, свободы не будет", "Титушкувати нацдружины не нужны", и т.и.

Впоследствии участники акции двинулись по пешеходной части ул. Сагайдачного под барабаны, скандируя "Нас не надо защищать".

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Как известно, 29 января в Киеве партия "Национальный корпус" Андрея Білецькогопровела присягу представителей "Национальных дружин". По словам представителя "Нацкорпусу" Романа Чернышева, супруги действуют в Украине уже год, однако 600 участников приняли присягу впервые.

В свою очередь в МВД заявили, что законодательство Украины предусматривает регистрацию общественных организаций, осуществляющих помощь правоохранительным органам в охране общественного правопорядка и государственной границы, но такие действия должны быть скоординированными с правоохранителями.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что "Нацдружини" могут существовать как гражданские организации, но ни в коем случае не должны переступать рамки закона.