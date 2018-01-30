Марш "нацдружинников" в Киеве: Аваков напомнил о монополии государства на насилие

Аваков заявил, что не позволит «Национальным дружинам» позиционировать себя альтернативным парамилитарным образованием.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не позволит, чтобы общественная организация «Национальные дружины» позиционировала себя как альтернативное парамилитарное образование.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом министр заявил в комментарии журналистам.

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Он подчеркнул, что в Украине «есть только одна монополия на насилие - это государственная монополия - Национальная полиция, Национальная гвардия, Вооруженные силы Украины».

«Любые другие парамилитарные образования, которые пытаются себя так позиционировать, они не являются законными. Общественные организации – одни одевают пионерские галстуки, другие одевают камуфляж, третьи берут знамена и называют себя как хотят, когда они не переходят грани, то это всего лишь общественные движения», - сказал Аваков.

При этом он подчеркнул: «Я, как министр не позволю, чтобы были параллельные структуры, которые пытаются на улицах вести себя как альтернативные парамилитарные формирования».

На вопрос журналистов о том, будет ли МВД сотрудничать с ними, Аваков ответил: «Министерство сотрудничает со всеми: начиная с тех, кто сидит грустный и замерзший в палатке под Верховной Радой, и заканчивая теми, кто служит в Вооруженных силах».

Как сообщалось, политическая партия «Национальный корпус» в воскресенье, 28 января, в Киеве организовала церемонию присяги более 600 участников общественной организации «Национальные дружины». В организации заявляют, что целью ее деятельности является обеспечение порядка на улицах городов.