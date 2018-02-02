Volkswagen и Adidas будут наказаны за работу в оккупированном Крыму - Климкин

Каждая попытка обойти санкции, введенные против РФ в связи с аннексией полуострова, должна наказываться в соответствии с законом, убежден министр.

Немецкие компании Volkswagen и Adidas понесут ответственность за незаконную деятельность в аннексированном Россией Крыму.

Читайте такжеВ Чехии изъяли школьные атласы с "российским" КрымомCоответствующее заявление в интервью изданию Rheinische Post сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, каждая попытка обойти санкции, введенные против России в связи с аннексией Крыма, должна наказываться в соответствии с законом.

"Мы располагаем широким спектром юридических механизмов, которые можно использовать. Мы находимся в процессе поиска сбалансированного решения", - заявил Климкин.

При этом министр отметил, что пока не может раскрыть деталей, поскольку в данном вопросе «требуется определенная конфиденциальность".

Как сообщалось в декабре прошлого года, по данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в оккупированном Крыму вопреки санкциям продолжают работать немецкие компании DHL Express, Adidas AG, Puma SE.

Отмечалось также, что в процессе мониторинга соблюдения правовогр режима временно оккупированной территории Украины сотрудниками МинВОТ были выявлены факты использования торговых марок ряда мировых автомобильных брендов. В том числе – немецкого Volkswagen.