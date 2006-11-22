Лидеры Майдана погорели на медных трубах

Народный депутат от «Нашей Украины», бывший первый помощник Президента Александр ТРЕТЬЯКОВ в интервью УНИАН сказал, что лидеры Майдана (все поголовно) совершили одну и ту же ошибку – не смогли пройти испытания властью.

«Сегодня об этом легко рассуждать… Скажу так: наша самая большая ошибка в том, что мы не прошли испытание властью. Не прошли все. И это не чья-то персонифицированная ошибка, это ошибка всех поголовно, - утверждает ТРЕТЬЯКОВ. - В том числе и меня, и Александра Турчинова, с которым, кстати, в предмайдановский период мы сидели в одном кабинете, и Юлии Тимошенко, которая сыграла огромную роль во время президентской кампании, и Виктора Андреевича, которому эта победа досталась тяжкой ценой. К сожалению, за эти два года мы пережили и предательство, и подлость. Вспомните хотя бы то, что произошло в сентябре 2005 года, когда команда была, по сути, расколота.

В результате наших ссор, конфликтов и ошибок вчерашняя оппозиция опять стала властью. Я убежден, что это не надолго. И уверен, если мы сможем доказать, что готовы впредь не делать подобных ошибок, мы снова вернемся во власть и достойно пройдем испытание властью».

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