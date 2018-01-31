Высший совет правосудия прекратил работу судов в оккупированных Крыму и Донбассе

Согласно постановлению ВСП, прекращена работа 84 судов в Крыму и на Донбассе.

Высший совет правосудия принял решение о приостановке работы судов на оккупированных территориях Крыма и Донбасса в связи с мерами по борьбе с терроризмом в регионе.

Как сообщают в Управлении информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВРП, согласно ч.7 ст. 147 Закона "О судоустройстве и статусе судей" в связи со стихийным бедствием, военными действиями, мерами по борьбе с терроризмом или другими чрезвычайными обстоятельствами по поданию Председателя Верховного Суда Высший совет правосудия имеет право прекратить работу судов.

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9 января 2018 года в ВСП поступило подание Председателя Верховного Суда о приостановке работы судов в Автономной Республике Крым, Донецкой и Луганской областях.

"Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 147 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", статьями 3, 30, 34 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" 25 января 2018 года Высший совет правосудия постановил прекратить работу местных и апелляционных судов", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, прекращена работа 84 судов в Крыму и на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, Высший совет правосудия уволил судью Днепровского райсуда Киева Александра Дзюбу за то, что он вынес решение об аресте активистов Евромайдана в конце 2013 - начале 2014 годов.