Ющенко поручил Тимошенко подготовить его визит в Польшу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ №493/2009 “О подготовке рабочего визита Президента Украины в Республику Польша для участия в мероприятиях по случаю празднования 440-й годовщины подписания Люблинской унии”

Текст документа обнародовало официальное интернет-представительство главы государства.

План мероприятий по подготовке рабочего визита Президента Украины в Республику Польша для участия в мероприятиях по случаю празднования 440-й годовщины подписания Люблинской унии утверждено с целью надлежащей подготовки указанного визита и в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины.

Настоящим документом Кабинета министров Украины поручено обеспечить выполнение данного плана мероприятий.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины планирует посетить Польшу с визитом 1 июля.