Госдеп: "кремлевский доклад" и последующее введение санкций напомнит РФ об агрессии в Украине

02:53, 31 января 2018
Политика
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REUTERS

Читайте такжеВ Минфине США разъяснили, что "кремлевский доклад" не является санкционным списком

По его словам, 29 января не является дедлайн для мероприятий, описанных в разделе 231 Акта противодействия противникам Америки через санкции, (CAATSA)

"Это не конечный срок для введения санкций, на самом деле – это только начало", – подчеркнул политик.

Представитель Госдепа отметил, что конечная цель - остановить важный доход, поступающий российскому правительству. По его словам, это касается, прежде всего, оборонного и разведывательного секторов.

Он отметил, что американские власти таким образом хотят «напомнить о затратах и враждебной деятельности, особенно в том, что касается Украины».

Как сообщалось, Минфин США опубликовал так называемый "кремлевский доклад" о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

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Новость в сюжете: "Кремлевский доклад" США об окружении Путина
Теги: #санкции США#Кремлевский доклад