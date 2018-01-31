Госдеп: "кремлевский доклад" и последующее введение санкций напомнит РФ об агрессии в Украине

Власти США хотят напомнить РФ о затратах и враждебной деятельности, особенно в том, что касается Украины.

Процесс введения санкций против РФ только начинается, заявил на брифинге журналистам высокопоставленный представитель Госдепа.

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По его словам, 29 января не является дедлайн для мероприятий, описанных в разделе 231 Акта противодействия противникам Америки через санкции, (CAATSA)

"Это не конечный срок для введения санкций, на самом деле – это только начало", – подчеркнул политик.

Представитель Госдепа отметил, что конечная цель - остановить важный доход, поступающий российскому правительству. По его словам, это касается, прежде всего, оборонного и разведывательного секторов.

Он отметил, что американские власти таким образом хотят «напомнить о затратах и враждебной деятельности, особенно в том, что касается Украины».

Как сообщалось, Минфин США опубликовал так называемый "кремлевский доклад" о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.