Луценко: давайте скажем честно – я политически назначенный генпрокурор
Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал себя политически назначенным прокурором.
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Как он заявил в интервью DW.com, именно такое назначение мотивирует его демонстрировать результаты своей работы.
«Давайте скажем честно: я политически назначенный генпрокурор. Президент и парламент приняли решение, что эту карательную неподконтрольную обществу систему может изменить человек из-вне системы. С моим опытом в милиции, тюрьме и на Майданах у меня было большое желание это сделать. Я уверен, что много сделано. Именно то, что я политически назначен, дает мне необходимость демонстрировать людям, избирателям результаты. И 1692 приговора коррупционерам за год - это много. Но не хватает той части, которую должно был бы дать НАБУ», – сказал Луценко.