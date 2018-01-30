Луценко: давайте скажем честно – я политически назначенный генпрокурор

14:05, 30 января 2018
Политика
1603 0
Луценко рассказал о результатах своей работы по борьбе с коррупцией / фото УНИАН

Читайте такжеЛуценко объяснил, почему окружению Януковича не удастся вернуть себе $1,5 миллиарда

Как он заявил в интервью DW.com, именно такое назначение мотивирует его демонстрировать результаты своей работы.

«Давайте скажем честно: я политически назначенный генпрокурор. Президент и парламент приняли решение, что эту карательную неподконтрольную обществу систему может изменить человек из-вне системы. С моим опытом в милиции, тюрьме и на Майданах у меня было большое желание это сделать. Я уверен, что много сделано. Именно то, что я политически назначен, дает мне необходимость демонстрировать людям, избирателям результаты. И 1692 приговора коррупционерам за год - это много. Но не хватает той части, которую должно был бы дать НАБУ», – сказал Луценко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Борьба с коррупцией в Украине#назначение Луценко генпрокурором