Перемирие силовиков: Луценко заявил о договоренности с Сытником публично не атаковать ГПУ и НАБУ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник во время встречи договорились публично не продолжать атаковать друг друга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сам Луценко во время заседания парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

«Перед Новым годом у меня была хорошая встреча с руководителем НАБУ господином Сытником, где мы обменялись мнениями и пришли к общему выводу, что любое продолжение публичных атак между правоохранительными органами вредит и этим органам, и главное, государству Украина. Мы договорились, что подобного больше допускать не будем», - заявил он.

Читайте такжеНАБУ не устраивает действующих чиновников - Горбатюк

Также генпрокурор в очередной раз подчеркнул об отсутствии войны между ГПУ и НАБУ.

Как известно, 30 ноября в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ сорвали операцию по разоблачению коррупционной схемы в Государственной миграционной службе. В свою очередь Луценко раскритиковал работу НАБУ и выразил мнение, что работники агентства совершили провокацию против чиновника миграционной службы.

Кроме того, 1 декабря в Генпрокуратуре заявили о разоблачении в частном доме «тайного офиса» НАБУ, где незаконно хранилась документация с грифом «секретно». 4 декабря в ГПУ сообщили, что пригласили на допрос агентов НАБУ Екатерину Сикорскую и Сергея Титенкова, которые фигурируют в уголовном производстве по факту провоцирования взятки сотруднику миграционной службы.

В НАБУ отвергают все обвинения генпрокурора в нарушении законов.