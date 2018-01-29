Бой под Крутами на века вперед заложил основы украинской государственности - Порошенко (фото, видео)

По случаю 100-летия битвы под Крутами президент присвоил имя Героев Крут Военному институту телекоммуникаций и информатизации.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что бой под Крутами на века вперед заложил основы украинской государственности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook по случаю Дня памяти Героев Крут.

«Столетие прошло с того дня, когда отважные парни-герои дали бой превосходящим силам врага и на несколько суток задержали наступление красных россиян на Киев», - отметил Порошенко.

«Этих несколько дней хватило для того, чтобы на века вперед заложить основы украинской государственности. Они боролись, чтобы мы победили ... », - добавил глава государства.

Также сегодня Петр Порошенко присвоил имя Героев Крут Военному институту телекоммуникаций и информатизации.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий указ президент подписал сегодня в Киеве во время торжеств по случаю 100-летия боя под Крутами.

«Институт по праву заслужил высокое звание «имени Героев Крут».., им будут гордиться и те, кто учится сейчас, и те, кто уже окончил его и служит в украинской армии», - заявил глава государства перед подписанием указа.

По словам Порошенко, сотни выпускников института защищали или защищают Украину от российской агрессии. 25 его воспитанников награждены орденами и медалями, а генерал-майор Максим Шаповал посмертно награжден Звездой Героя.

Порошенко назвал бой под Крутами (29 января 1918 года) и оборону Донецкого аэропорта (26 мая 2014 года - 21 января 2015) событиями одинаковой важности и из одного символического ряда.

«Теперь мы все с большим нетерпением ожидаем воплощения темы Крут в художественных фильмах и сериалах», - сказал он, отметив, что государство создало возможности для возрождения отечественного кинематографа.

«Первые результаты мы уже видим в зрительных залах в Украине и за ее пределами. Все искренне радуются чрезвычайному успеху фильма «Киборги», - отметил президент.

«Между молниеносным боем на Черниговщине и длительной обороной Донецкого аэропорта - расстояние в целых 97 лет. Но эти события - одной важности и, уверен, из одного символического ряда. Враг - тот же, а «киборги», как и Герои Крут, стали образцово-символическими защитниками Родины, равняться на которых будут следующие поколения защитников Отечества», - подчеркнул глава государства.

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Справка УНИАН. 29 января 1918 на железнодорожной станции Круты в Черниговской области, под поселком Круты и вблизи села Памятное, 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в бой с шеститысячной армией большевиков под командованием Михаила Муравьева, которая в числе других вела наступление на Украинскую народную республику. Все студенты или погибли, или были взяты в плен и жестоко казнены.

Бой под Крутами сдержал наступление большевиков на четыре дня. И эти дни стали решающими для украинской дипломатии, чтобы добиться от международного сообщества признания независимой Украины.

Официально День памяти Героев Крут начали отмечать в Украине с 2007 года.