Волкер: США настаивают на доступе к украинско-российской границе и отсутствии в миротворческой миссии россиян

По словам Волкера, если Россия не изменит своей позиции, то ее ждут «большие издержки».

Соединенные Штаты Америки в предложениях по миротворческой миссии ООН на Донбассе настаивают на отсутствии в ее составе россиян и доступе миротворцев к украинско-российской границе.

Читайте такжеДостичь мира на Донбассе можно за год - ВолкерОб этом специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер сообщил в интервью изданию Washington Post.

«Контингент должен иметь доступ к украинско-российской границе и не иметь в своем составе никакого российского персонала», - сказал Волкер.

По его словам, американская сторона исходит из предположения, что Россия рассматривает возможность отказа от финансовой и военной поддержки оккупантов на востоке Украины. При этом «голубые каски» должны обладать широкими полномочиями по обеспечению безопасности.

«Мы пытаемся прояснить наши варианты. Если они хотят отстаивать свои позиции, сделать это они могут, однако это будет сопряжено для них с большими издержками. Если они хотят выйти из ситуации - такое развитие событий может стать чем-то, о чем мы можем договориться и где мы можем найти пути эффективного достижения этой цели», - подчеркнул Волкер.

Как сообщал УНИАН, очередная встреча Суркова и Волкера состоялась 26 января в Дубае.

Сегодня, 27 января, в комментарии ТАСС Сурков назвал реализуемыми новые предложения США по размещению миротворческой миссии ООН на временно оккупированных территориях Донбасса. По его словам, американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения.

Справка УНИАН. 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ согласна на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

20 сентября во время выступления на общих прениях 72-й сессии Генассамблеи ООН президент Петр Порошенко заявил, что гибридные «миротворческие предложения» от Москвы являются ее желанием легализовать своих «марионеток» на Донбассе и заморозить конфликт навсегда. Он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу.