РФ вместе с возвратом Крыма выплатит Украине компенсацию за последствия оккупации – Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров убежден, что Россия одновременно с возвращением Крыма выплатит Украине компенсацию за последствия временной оккупации полуострова и развязанной на востоке Донбасса войны.

Об этом Чубаров написал на своей странице в Facebook.

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Комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о готовности России передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма, председатель Меджлиса отметил: «Бандит, уже чувствующий своей подлой душой неизбежность международного суда и справедливого наказания за совершенные им преступления, пока не может остановиться в своих потугах унизить Украину».

«А завершится тем, что одновременно с возвращением Крыма правительство России выплатит компенсацию Украине за катастрофические последствия временной оккупации Крыма и развязанной на востоке Украины войны», - убежден Чубаров.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма.

«Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать, мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украины, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно», - сказал Путин на встрече с главами российских СМИ и информагентств. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

Напомним, после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала передавать Украине захваченную технику, однако после вторжения на Донбасс такая передача была прекращена.

15 апреля 2014 года тогдашний заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов заявил, что Министерство обороны РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники из Крыма. На тот момент было передано 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля.

5 июля в МИД РФ заявили, что РФ прекратила передачу Украине вооружений и техники из Крыма до «полного прекращения украинскими силовиками боевых действий».

На сегодняшний день в Крыму осталось 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич», противолодочные корветы «Тернополь» и «Луцк», морские тральщики «Черкассы» и «Чернигов», большая подводная лодка «Запорожье», спасательный буксир «Кременец» и другие.