Юлия Светличная, Валентин Резниченко и Юрий Ткаченко возглавили рейтинг самых ответственных губернаторов

Главы государственных администраций Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областей cтали лидерами Рейтинга ответственных губернаторов Украины по версии издания «Слово и дело».

Юлия Светличная, глава Харьковской ОГА, получила максимальный балл - 77%. По данным «Слово и дело», чиновница дала 39 обещаний, из которых выполнены 30 и оставшиеся 9 - в процессе выполнения.

Так, 27 января 2017 года Светличная заявила, что один из крупнейших в Украине Центров предоставления административных и социальных услуг будет открыт в Харькове летом. В августе было завершено строительство центра, а 1 сентября состоялось его официальное открытие. 15 августа 2017 года глава Харьковской ОГА пообещала, что в 2017-2018 учебном году будет организовано обучение детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивных классах в 135 образовательных учебных заведениях региона. С началом учебного года эти классы начали работать в каждой школе.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко озвучил 70 обещаний, из которых 44 выполнил, 21 находится в процессе реализации и 5 пока выполнить не удалось. За это губернатор получил 63% рейтинга и занял второе место. В частности, в мае 2017 года Резниченко пообещал отремонтировать 160 коммунальных автодорог Днепропетровской области, а уже в декабре он отчитался о выполнении всех работ – всего было реконструировано 300 км. Губернатор пообещал отремонтировать 1000 км дорог за три года, и является лидером по преобразованию дорожной инфраструктуры.

«Наша задача – построить качественные дороги европейского уровня во всех населенных пунктах области», - заявил Резниченко. По его словам, высокий темп восстановления автодорог коммунального значения стал возможным благодаря децентрализации. «Децентрализация – это реальный механизм перераспределения полномочий и ресурсов из центра на места. Поэтому я всячески приветствую реализацию инициативы Президента Петра Порошенко по воплощению в жизнь этих принципов», - отметил руководитель ДнепрОГА.

Кроме того, Днепропетровская область является лидером по развитию медицины, например, в ближайшее время начнется строительство крупнейшего в Украине реабилитационного центра для участников антитеррористической операции на востоке страны. Всего в минувшем году на Днепропетровщине были капитально отремонтированы 20 больниц и амбулаторий. Большая их часть находится в сельской местности. Финансирование ремонтов осуществляется, в том числе, за счет конфискованных Генпрокураторой "денег Януковича".

Руководитель Черкасской ОГА Юрий Ткаченко занял третье место рейтинга с 62% выполненных обещаний - 60 из 97. В процессе выполнения остаются 26 и еще 11 ему выполнить пока не удалось.

7 апреля 2014 года во время рабочего визита в Черкасскую областную больницу, на базе которой происходило создание областного перинатального центра, Ткаченко пообещал завершить строительство учреждения. Это состоялось 10 января 2017 года. 15 марта 2017 года Ткаченко пообещал сократить потребление газа в области более чем на 20%. В декабре Черкасская ОГА официально объявила, что теплоснабжающие предприятия уменьшили потребление природного газа в среднем на 21,65%.