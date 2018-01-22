"Проблема со стороны России": Климкин не видит смысла в переносе переговоров по Донбассу из Минска

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не считает, что перенос переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из Минска в Астану принесет положительные результаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава внешнеполитического ведомства сказал на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам 2018 года.

"Такую идею - не предложение формальное, а идею - наши казахские коллеги уже высказывали", - сказал Климкин.

"Если мы будем иметь обоснованное понимание, что изменение локации что-то нам прибавит, мы будем согласны переместиться хоть в Новую Зеландию, поверьте", - добавил он.

"Проблема того, что происходит на минской площадке, - это проблема со стороны России, проблема нежелания выполнять любые взятые на себя обязательства, и желание исказить все договоренности в смысле, когда хочется оставить то, что они имеют на оккупированном Донбассе, и затем расширить это на всю Украину", - подчеркнул министр.

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"Статус тех, кто представляет там оккупированный Донбасс, нам понятен - это оккупационные администрации. Таким образом, Минск, Астана и другие города - это не ключевой вопрос. Но если это что-то даст - безусловно", - отметил Климкин.

"Любые опции могут быть, если они будут работать. Сейчас я не вижу, каким образом перенос Минской площадки в Астану придаст нам, если хотите, новый положительный результат", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 18 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам заседания Совета Безопасности ООН объявил о предложении президента США Дональда Трампа перенести переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины из Минска в другое место.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выразил сомнение, что урегулирование ситуации на востоке Украины заключается в переносе переговоров из Минска.