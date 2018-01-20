Нападение на посольство в Афинах: Украина усилит охрану дипучреждений за границей

Украина после попытки нападения на украинское посольство в Афинах усилит охрану своих дипломатических учреждений за рубежом. Об этом сообщила «Громадському» пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

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«Мы понимаем, что за 4 года войны ситуация с безопасностью наших дипучреждений за границей требует пересмотра условий охраны. Мы будем усиливать защиту для обеспечения надлежащих условий работы сотрудников посольств», — подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о попытке нападения на украинское посольство в Афинах, Греция. Глава МИД отметил, что попытку атаки на посольство бутылками с зажигательной смесью совершили в ночь на 20 января.

Спикер МИД Беца добавила, что нападавшие забросали двор дипмиссии коктейлями Молотова, которые не загорелись. Пожарные службы и правоохранители быстро прибыли на место происшествия. Никто из сотрудников посольства не пострадал.

Она также сообщила, что в результате поджога частные автомобили сотрудников посольства были существенно повреждены и не подлежат ремонту.

Кроме того, по ее словам, нападавшие, вероятно, были радикалами под влиянием России, ведь информация о нападении сначала появилась не в греческих СМИ, а на пророссийских сайтах.

Сейчас украинское посольство в Афинах круглосуточно охраняется греческой стороной.